جيل كامل مهدد بفقدان فرصة المشاركة بالأولمبياد

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وقال كو «إن تنظيم أولمبياد طوكيو هذا العام سيقام في أوقات صعبة للغاية»، ولكنه أضاف «إن هناك عدة بروتوكولات لفيروس كورونا معمول بها وأن المنظمين يعملون بجد لطمأنة السكان اليابانيين المحليين».
وقال كو لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أمس «لن يكون هناك احتمال بعيد للتأجيل مرة أخرى».
وأضاف «هذا سيكون بمثابة إلغاء والرياضيون الذين نعمل بكل جهد من أجلهم حول العالم، لتقديم هذه المسابقة، على الأرجح، جيل منهم سيفقد فرصة التواجد في الأولمبياد».
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