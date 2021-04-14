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جيل كامل مهدد بفقدان فرصة المشاركة بالأولمبياد

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- بواسطة أيمن الوشواش - حذر رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيبستيان كو من أن جيلا كاملا من الرياضيين قد يغيب عن المشاركة في الأولمبياد إذا تم إلغاء أو تأجيل أولمبياد طوكيو للمرة الثانية.

وقال كو «إن تنظيم أولمبياد طوكيو هذا العام سيقام في أوقات صعبة للغاية»، ولكنه أضاف «إن هناك عدة بروتوكولات لفيروس معمول بها وأن المنظمين يعملون بجد لطمأنة السكان اليابانيين المحليين».

وقال كو لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أمس «لن يكون هناك احتمال بعيد للتأجيل مرة أخرى».

وأضاف «هذا سيكون بمثابة إلغاء والرياضيون الذين نعمل بكل جهد من أجلهم حول العالم، لتقديم هذه المسابقة، على الأرجح، جيل منهم سيفقد فرصة التواجد في الأولمبياد».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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