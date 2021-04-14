شكرا لقرائتكم خبر جيل كامل مهدد بفقدان فرصة المشاركة بالأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيبستيان كو من أن جيلا كاملا من الرياضيين قد يغيب عن المشاركة في الأولمبياد إذا تم إلغاء أو تأجيل أولمبياد طوكيو للمرة الثانية.

وقال كو «إن تنظيم أولمبياد طوكيو هذا العام سيقام في أوقات صعبة للغاية»، ولكنه أضاف «إن هناك عدة بروتوكولات لفيروس كورونا معمول بها وأن المنظمين يعملون بجد لطمأنة السكان اليابانيين المحليين».

وقال كو لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أمس «لن يكون هناك احتمال بعيد للتأجيل مرة أخرى».

وأضاف «هذا سيكون بمثابة إلغاء والرياضيون الذين نعمل بكل جهد من أجلهم حول العالم، لتقديم هذه المسابقة، على الأرجح، جيل منهم سيفقد فرصة التواجد في الأولمبياد».