إيقاف روفي لكسره جمجمة حارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إيقاف لاعب فريق جلاسجو رينجرز الإسكتلندي كيمار روفي 4 مباريات قارية بسبب اعتداء خلال لقاء فريقه مع سلافيا براغ التشيكي.

وتلقى روفي بطاقة حمراء خلال خسارة فريقه 0/ 2 أمام ضيفه سلافيا براغ في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي الشهر الماضي، بعد التحام عنيف مع حارس براغ التشيكي، أوندري كولار، وركله في وجهه.

وأصيب كولار بكسر في الجمجمة، ليتهم يويفا لاعب جلاسجو بارتكاب اعتداء خطير على لاعب آخر.

في السياق نفسه، زعم لاعب وسط رينجرز جلين كامارا، ارتكاب مدافع سلافيا أوندريج كوديلا، سلوكا عنصريا خلال المباراة، إلا أن سلافيا رفض مزاعم العنصرية واتهم كامارا بالاعتداء على كوديلا في النفق المؤدي لغرفة تغيير الملابس بعد صافرة النهاية.

وقرر يويفا تغريم جلاسجو رينجرز 11 ألف دولار بعد إدانة لاعبيه بالسلوك غير اللائق، وذلك على خلفية الشجار الذي وقع على أرض الملعب.

وتعرض كوديلا للإيقاف الموقت لمباراة واحدة، بينما قام يويفا بالتحقيق في تلك الواقعة، حيث غاب اللاعب عن تعادل سلافيا 1 / 1 مع مضيفه أرسنال الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي الخميس الماضي.