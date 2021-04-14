شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبياد الخاص يحتفي بالمؤسسات الفائزة بجائزة جوليسانو للقيادة الصحية المحلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد حفل توزيع جوائز جوليسانو للقيادة الصحية المحلية، إعلان أسماء الفائزين الثلاثة : مركز أبوظبي للصحة العامة والشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان ومؤسسة الإسعاف الوطني، وذلك تقديراً لمجهوداتهم في دعم برامج الصحة بالأولمبياد الخاص الإماراتي وتعاونهم المستمر من أجل توفير بيئة رياضية آمنة، وأعلى مستوى من الرعاية الصحية لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية ضمن مجتمع الأولمبياد الخاص الإماراتي، وتعتبر هذه الجائزة الأعلى في جوائز القطاع الصحي لأصحاب الهمم والأولمبياد الخاص حول العالم.

جاء هذا التكريم بحضور شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب ورئيسة مجلس الأمناء بالأولمبياد الخاص الإماراتي، وطلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، وعدد من ممثلي الجهات الداعمة لمجتمع الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وبهذه المناسبة، قالت شما بنت سهيل المزروعي: «نحتفي اليوم بشركائنا ممن تركوا بصمة في مسيرة الأولمبياد الخاص الإماراتي بمجهوداتهم وإسهاماتهم الكبيرة من أجل ضمان بيئة صحية وآمنة للاعبينا من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية، ونؤكد من خلال هذه الاحتفالية أن مسيرة الأولمبياد الخاص الإماراتي هي نتاج عمل جماعي مع كافة الشركاء المخُلصين، ممن يشاركونا الطريق نحو مستقبل صحي مستدام لأبنائنا من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية ضمن مجتمع شامل ودامج للجميع».

وأضافت: «يسعدني اليوم الإعلان عن اختيار مركز أبوظبي للصحة العامة، ممثلاً لدولة الإمارات، ليكون ضمن المرشحين للفوز بجائزة جوليسانو للقيادة الدولية، وهو ما نعتبره بمثابة فخر لنا جميعاً، متمنين لهذه المؤسسة الوطنية الرائدة كل النجاح والتوفيق».

وتُمنح جائزة جوليسانو للقيادة الصحية المحلية، وهي أعلى جائزة شرفية يقدمها الأولمبياد الخاص الإماراتي، للأبطال سواء كانوا أفراداً أو قادة أو منظمات داعمة لبرنامج المجتمعات الصحية ضمن برامج الصحة بالمؤسسة، لما لهم من دور مؤثر وفعال من أجل ضمان المساواة في الرعاية الصحية واللياقة البدنية والسلامة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية.

ويعد مركز أبوظبي للصحة العامة، أحد أهم الشركاء الداعمين لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، فقد تولى مهمة إجراء فحوصات طبية شاملة لجميع المشاركين بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الإماراتي – أبوظبي 2019. كما قدم دعماً صحياً في العديد من الفعاليات الرياضية والمجتمعية، من خلال توفير جلسات توعوية ومعدات طبية وخدمات متخصصة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية، إلى جانب تنظيم العديد من جلسات اللياقة البدنية والجلسات التوعوية حول كوفيد -19 لمجتمع الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وأعرب مطر سعيد النعيمي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة عن سعادته بفوز مركز أبوظبي للصحة العامة بجائزة جوليسانو للقيادة الصحية المحلية قائلاً: «يسعدنا هذا التشريف الذي تم منحه للمركز الذي كرس الجهود خلال الأولمبياد جنباً إلى جنب مع اللجنة الطبية التنظيمية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، والتأكد من توفر أعلى مستوى من الرعاية الصحية لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية ضمن مجتمع الأولمبياد الخاص الإماراتي. أصحاب الهمم عنصر أساسي في المجتمع بشكل عام وفي مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص، حيث أولت القيادة العليا في الدولة حفظهم الله، جل اهتمامها بهذه الفئة، وهم فئة مهمه جداً بالنسبة للمركز يخصص لهم برامج توعوية سنوية، ويعتبر دور المركز في الأولمبياد الخاص جزءاً مكملاً لدوره التوعوي، نحو مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة وتُعد هذه رؤية المركز التي نصبوا إليها».

وقد فازت الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان بجائزة جوليسانو للقيادة الصحية المحلية، تقديراً للدور الريادي الذي لعبته في تقديم مختلف أنواع الدعم لمجتمع الأولمبياد الخاص الإماراتي، حيث تكفلت بتوفير وثائق التأمين الصحي لتغطية الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب العالمية – أبوظبي 2019، فضلاً عن إطلاقها ودعمها لعدد من المبادرات التوعوية بالدورة الرياضية ورياضات أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية.

وعبّر حمد عبداالله المحياس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، عن فخره بفوز «ضمان» بجائزة جوليسانو للقيادة الصحية المحلية قائلاً: «يشرفنا في (ضمان) الفوز بهذه الجائزة التي تسلط الضوء على مساهمات الشركة في إنجاح الدورة العالمية – 2019 وفي رفع مستوى الوعي العام بالرياضات الخاصة بأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية، وذلك بما ينسجم مع جهودنا الرامية لدعم مكانة دولة الإمارات في مختلف المجالات الرياضية والصحية».

وأعرب أحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني عن سعادته بنيل جائزة جوليسانو المحلية للقيادة الصحية والتي تمثل اعترافاً بالتزام الإسعاف الوطني الدائم بدعم وتعزيز صحة وسلامة أصحاب الهمم، وتعكس الجهود المبذولة في إطار برامج المسؤولية المجتمعية لتعزيز بناء مجتمعات صحية، كما ثمّن الهاجري الشراكة الاستراتيجية مع الأولمبياد الخاص الإماراتي والتعاون الحيوي ما بين الطرفين الهادف إلى توفير البيئة الآمنة لفئة الرياضيين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية ومساندتها لتحقيق طموحاتها وأهدافها وادماجها المستدام في المجتمع، وذلك من خلال ترسيخ ثقافة الإسعاف ومفاهيم الوقاية والسلامة وتوفير البرامج والورش التدريبية المعتمدة عالمياً لتأهيل الكوادر الفنية والرياضية والتعليمية للأولمبياد الخاص الإماراتي لتقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة. كما أكد حرص الإسعاف الوطني على تضمين مستمر لآخر المستجدات فيما يتعلق بالبروتوكولات الصحية والاجراءات الوقائية المعتمدة للتعامل مع وباء كوفيد-19 في المناهج التدريبية المقدمة عبر تقنيات الاتصال المرئي المباشر واعتمادها من قبل الجهات العالمية المختصة في هذا المجال، لتسهم بدورها في العودة الآمنة إلى مختلف الأنشطة والملاعب الرياضية وفقاً للمعايير الصحية المعتمدة.