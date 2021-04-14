شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة و«الإنماء التجاري والسياحي» يوقعان مذكرة تفاهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع مجلس الشارقة الرياضي مذكرة تفاهم مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في مقر الهيئة الرئيس في إطار تعزيز العمل المشترك وتأسيس شراكة استراتيجية تساعد على تنمية وتثقيف الشباب والمحافظة عليهم وإطلاق العديد من المبادرات ذات العلاقة المشتركة بين الطرفين وتحقيق أهدافهم وتنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية التي تساعد على دعم السياحة الرياضية في إمارة الشارقة.

حضر توقيع الاتفاقية خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبد الملك جاني نائب الرئيس، وسعيد علي العاجل الخبير الرياضي، ومحمد علي بن حماد مدير إدارة الاتصال الحكومي، وعدد من المسؤولين في الجهتين.

وقال خالد جاسم المدفع: «نشكر مجلس الشارقة الرياضي لحرصه على التعاون المشترك مع الهيئة بما يخدم الطرفين من أجل خدمة قطاعى السياحة والرياضة، حيث يقوم المجلس بجهد كبير في سبيل نشر ثقافة الرياضة في المجتمع وجعله أسلوب حياة كل فرد في المجتمع ونسعى نحن بدورنا أيضاً إلى الترويج للسياحة عبر بوابة الرياضة من خلال مختلف الأنشطة والفعاليات التي تقام سنوياً بالإمارة الباسمة في مختلف المواقع والمدن، حيث تعتبر الفعاليات والأنشطة الرياضية عوامل جذب سياحي هام في الإمارة، فإلى جانب الرياضيين تستقطب الرياضة مجموعة كبيرة من الجمهور العام والمهتمين من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في الفعاليات الرياضية والأنشطة المجتمعية، فكونها تتخذ عدداً من الوجهات والمواقع السياحية كمواقع لها، فهو الأمر الذي يخدم العمل المشترك بين الهيئة والمجلس من كافة النواحي من حيث الترويج للسياحة المحلية، ونشر ثقافة الرياضة واللياقة الصحية وإستثمار طاقات الشباب ومختلف فئات المجتمع».

وأضاف: «حريصون على تفعيل هذه المذكرة مع المجلس وإنزال كل الأفكار والرؤى والمقترحات لأرض الواقع وبما يشكل تميزاً وإثراءاً حقيقياً للقطاعين السياحي والرياضي بالإمارة الباسمة التي تذخر بالمناطق السياحية، حيث تتميز مجموعة من الوجهات والمواقع السياحية في إمارة الشارقة بجهوزيتها من حيث البنى التحتية على إستضافة وإحتضان فعاليات وأنشطة رياضية عالمية المستوى، مما يجعلنا متفاءلين حول هذه الاتفاقية المشتركة مع المجلس خلال الفترة القادمة، فهدفنا إثراء القطاعين السياحي والرياضي، والاهتمام بالخطط والمقترحات المستقبلية لتفعيل وتطوير الأنشطة الرياضية في الوجهات السياحية في مختلف أنحاء الإمارة، وتعزيز الحملات الترويجية التي من شأنها أن تعزز مكانة إمارة الشارقة كوجهة عالمية مفضلة لمحبي الرياضة».

وأشار عيسى هلال الحزامي إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطط المجلس للتواصل والتكامل مع مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية بالإمارة وتعزيز الجهود في نهضة وتقدم الإمارة الباسمة في مختلف المجالات، وأضاف: «تهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجهتين وتطبيق الشراكة المؤسسية في المسؤولية المجتمعية من خلال التعاون وتكامل الأدوار كل حسب اختصاصه، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتقديم الاستشارات وتنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والفعاليات، والاستفادة من الإمكانيات المادية والبشرية بما يخدم المصالح العامة، وتوفير قاعدة بيانات عن مختلف الفعاليات والأحداث الرياضية التي يتم تنظيمها سنوياً في الإمارة ودعم الهيئة بالكوادر الفنية الرياضية في مختلف الفعاليات والأحداث الرياضية والمساهمة أيضاً في المبادرات والفعاليات والحملات السياحية والسماح للهيئة باستخدام بعض المنشآت والمرافق التابعة اللمجلس في تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية وغير رياضية التي تدعم السياحة في الإمارة إضافة إلى استخدام الأماكن التابعة للمجلس للإعلان والترويج السياحي للإمارة».