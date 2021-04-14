تشكيل ليفربول.. محمد صلاح يقود الهجوم في مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال



الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وجاءت تشكيلة ليفربول الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، كاباك، فيليبس، روبيرتسون.

خط الوسط: فينالدوم، ميلنر، فابينيو.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين في العاصمة الإسبانية مدريد بفوز الريال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.