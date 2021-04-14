شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الأثقال يعدل مواعيد البطولات المحلية بسبب الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود محجوب، رئيس اتحاد رفع الأثقال، عن تعديل موعد البطولات المحلية للموسم المحلى 2020 /2021 بسبب الإمتحانات لتقام بطولة الجمهورية تحت 20 سنة، والدرجة الأولى للرجال والسيدات وكأس مصر خلال الفترة من 28 مايو وحتى 7 يونيو المقبلين ببورسعيد. كما تقرر إقامة بطولتى الجمهورية 15،17 سنة خلال الفترة من 20 وحتى 30 يونيو المقبل بمدينة بورسعيد.

وقال محجوب، فى تصريحات صحفية، إن الاتحاد هدفه حاليا لم الشمل وفتح صفحة جديدة مع أسرة اللعبة، مشيرا إلى أن قرار إقامة البطولات فى محافظات مصر من أجل نشر اللعبة واستعادة هيبتها مجددا فى ظل أحداث الإيقاف الدولى

وأشار محجوب إلى أن دور اللجنة الحالى عودة عجلة الحياة لرياضة رفع الأثقال ولم شمل أسرة اللعبة وفتح خط للتصالح، وتقارب وجهات نظر مع الجبهات المعارضة من أجل رياضة رفع الأثقال المصرية.

وأكد محجوب أهمية عودة النشاط المحلى للأثقال بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا وعدم وجود مجلس لإدارة الاتحاد، حيث قامت اللجنة الأولمبية مؤخرا بتعيين لجنة لتسيير الأعمال برئاسة محجوب تضم اللجنة فى العضوية كلاً من: هانى شيخون وإيمان محمود وأحمد عبد الموجود و كوثر السعيد ووفاء محمود وحسين فتحى، حيث إن هذه اللجنة تستمر فى عملها حتى إنتهاء أولمبياد طوكيو 2021.

كما أشار محجوب إلى ضرورة بحث موقف الإيقاف ومتابعة الطعن الذى تم تقديمه فى الكاف فى ظل إيقاف الاتحاد المصرى دوليا بسبب المنشطات.