شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك الاثنين المقبل لحسم بطل دورى السلة للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى نظيره الزمالك يوم الاثنين المقبل، فى المباراة النهائية من دورى الشباب تحت 20 سنة، لحسم بطل الدورى فى هذه النسخة.

وكان الفريقان قد تأهلا إلى نهائى البطولة بعد أن تغلبا فى كل المواجهات التى تم خوضها فى الأدوار السابقة من البطولة.

وشهدت المباراة السابقة للفريقين فى منافسات نفس البطولة، فوز الأهلى على الزمالك بنتيجة 81 \ 79، وكذلك أحداث شغب بين الفريقين، بعد أن أطلق الحكم صافرة النهاية قام ياسين ياسر لاعب الزمالك بالحديث بطريقة غير لائقة مع لاعبى الأهلى، ونشبت المشادة ليتطور الأمر ويشتبكون داخل صالة المباراة، وتتدخل الأجهزة الفنية لفض الاشتباك وانهاء المشادة.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن جدول مباريات الدور نصف النهائى من بطولة كأس مصر لكرة السلة رجال، والمقرر إقامته يوم 27 أبريل الجارى بصالة حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، ووفقا للجدول فمن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الزمالك، وسبورتنج مع الاتحاد السكندرى.