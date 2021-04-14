شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الصعيدى يتعادل للنصر فى مرمى الأهلي .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز أحمد الصعيدي لاعب النصر هدف التعادل لفريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة 54 من عمر المباراة التي تجمعهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي استعدادًا لمواجهة فريق النصر في المباراة التي تجمعهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة اليوم كتالي: علي لطفي في حراسة المرمى، أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير، أحمد نبيل كوكا في الدفاع، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، وليد سليمان، مروان محسن، صلاح محسن في الهجوم.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: محمود كهربا، محمد شريف، بدر بانون، أليو ديانج، أفشة، والتر بواليا، مصطفى شوبير، محمد حسام ميدو، عبد الرحمن أشرف.

ويتكون تشكيل النصر من أحمد جمال في حراسة المرمى، أحمد سعيد اوكا وحسن حسين مراد وأسامة الليبي واحمد داهش في الدفاع، أحمد خليل كالوشا وادهم حامد ومحمد عبدالناصر اوشا وأحمد حسين في الوسط، بابا ابراهيم وأحمد الصعيدي في الهجوم.

وكانت حافلة الأهلي قد وصلت إلى استاد الإسكندرية استعدادًا للمباراة، وحرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب فور الوصول إلى الاستاد كما هو متبع قبل انطلاق مباريات الفريق المحلية والأفريقية.