شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأهلي يتقدم على النصر بقدم الحاوي بالشوط الأول فى مباراة من طرف واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد النصر بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

جاءت البداية من جانب الأهلي الذي حاول الاستحواذ على المباراة من بدايتها وفرض أسلوب لعبه على مجريات اللقاء، وتحصل الفريق الأحمر على ركنية في الدقيقة الثالثة ولكن شتتها دفاع النصر، وتحولت بعد ذلك إلى ركنية جديدة ويشتتها دفاع النصر للمرة الثانية.

وشهدت المباراة إجراء الأهلي تغيير اضطراري في الدقيقة 12 بنزول أليو ديانج بدلا من أكرم توفيق الذي تعرض لإصابة في الكتف وعدم قدرته على استكمال المباراة.

وشهدت الثلث ساعة الأولى سيطرة من الأهلي على مجريات المباراة فيما تراجع لاعبي النصر مكتفين بالتكتل حول منطقة الجزاء، فيما أهدر صلاح محسن فرصة تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 20 من عمر المباراة وسدد الكرة لتمر بجانب القائم الأيسر للنصر، قبل أن يهدر صلاح فرصتين جديدتين في الدقيقتين 22 و23 على التوالي.

وشهدت الدقيقة 25 حالة من الجدل بعدما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء للأهلي نتيجة عرقلة مروان محسن داخل منطقة الجزاء، وهو ما أثر غضب دكة بدلاء الأهلي.

وهدد وليد سليمان مرمى النصر في الدقيقة 36 بعدما لعب ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء ولكن حولها أحمد جمال حارس مرمى النصر إلى ركلة ركنية، بعدما سددها الحاوي ببراعة نحو المرمى ولكن تعامل معها الحارس بشكل جيد.

واستمر صلاح محسن في مسلسل إهدار الفرص في الدقيقة 43 بعدما لعب الكرة أعلى العارضة رغم تقدم الحارس ووجود زاوية جيدة للتصويب نحو المرمى.

واستمرت سيطرة الأهلي على مدار الشوط الأول بالكامل، فيما اكتفى لاعبي النصر بالتراجع لتأمين منطقة جزائهم، قبل أن يسجل وليد سليمان هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد ارتدت الكرة من دفاع النصر ويسددها مباشرة في المرمى وبعدها ينتهي الشوط الأول.

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