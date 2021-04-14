شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل مع حرس الحدود 1 / 1 فى كأس مصر بالشوط الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وحرس الحدود بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد السويس في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

تقدم فريق حرس الحدود عن طريق حسن يوسف في الدقيقة 8 من عمر المباراة عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفى الدقيقة 17 يتعرض أحمد قطاوي لاعب حرس الحدود للطرد بعدما عرقل حميد أحداد مهاجم الزمالك الذي كان منفردا بالمرمى، ويتم احتساب ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها يوسف أوباما ويضعها بمهارة عالية في المرمي معلنا تعادل الزمالك في الدقيقة 18.

عقب هدف التعادل والطرد تراجع فريق حرس الحدود وبدأ لاعبوه في إضاعة الوقت مبكرا مع الالتزام الدفاعي، وقام لاعبو الزمالك بالضغط علي دفاع الحرس، وأضاع مهاجموه سيف الجزيري وحميد احداد وشيكابالا العديد من الفرص السهلة لينتهي الشوط بتعادل الفريقين.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي ومحمد عبد السلام ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط : محمود عبد العزيز وإسلام جابر.

خط الهجوم : حسام أشرف ويوسف أوباما وحمدى علاء وسيف الدين الجزيرى.

فيما جاء تشكيل حرس الحدود:

حراسة المرمى : محمد فوزى.

خط الدفاع : خالد سامى – مؤمن عوض – محمد عبد الله – محمود عبده.

خط الوسط : احمد القطاوى – وليد عادل – غريب ياسر – حسن يوسف.

خط الهجوم : احمد حسنى – محمد عيد.

مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم، هي المواجهة السابعة فى تاريخ الفريقين بمسابقة كأس مصر، حيث التقى الفريقين من قبل فى الكأس 6 مرات، وفاز الزمالك بكافة المواجهات السابقة، وسجل لاعبو الأبيض 12 هدفا فى مرمى الحرس، بينما تلقت شباكهم 3 أهداف.















































































































































