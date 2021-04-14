شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 14 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم الأربعاء، 14 / 4 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، تأجيل اجتماع اتحاد الكرة وناديى الأهلي والزمالك. تأجيل اجتماع اتحاد الكرة وناديي الأهلي والزمالك تأجيل مباراة الشباب مواليد 99 الفاصلة بين الأهلي والزمالك رمضان صبحى: نفسى أرجع الأهلى تانى وفرحت بهدف أفشة أمام الزمالك وزير الرياضة يستقبل هاني أبو ريدة ويهديه درع الوزارة تكريما على منصبه الدولى اتحاد الكرة يعلن رفض السماح للاعبين الموقوفين بالمشاركة حتى الفصل فى التظلم الأهلي يطالب بتطبيق اللوائح والمعايير المعتمدة محليًّا وقاريًّا لحسم دوري الشباب أميرة يوسف بعد استقالتها من الجبلاية : الكرة النسائية ليست من أولويات اتحاد الكرة الأهلي يرد الصفعة لبيراميدز ويفاوض نجومه.. رباعي السماوي على رادار الأحمر