شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار الخطيب سبب إلغاء اجتماع الجبلاية مع الأهلى والزمالك غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب اعتذار محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى عن حضور جلسة الغد باتحاد الكرة التى دعت لها اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية، فى إلغاء الجلسة .

ودعت اللجنة التى تدير الجبلاية رئيسى الأهلى والزمالك لجلسة غدا لتنقية الأجواء قبل القمة، ووافق اللواء عماد عبد العزيز رئيس الزمالك على الحضور إلا أن محمود الخطيب رفض الحضور واعتذر عن الجلسة ليتم إلغائها .

ورفض الخطيب الحضور بعد تمسك اتحاد الكرة بتعيين حكام مصريين للقمة رغم بيان الأحمر بالرفض بجانب قرارات اتحاد الكرة ضد لاعبى الزمالك مواليد 99 التى يرفضها الأهلى .