شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يتعادل للزمالك فى الدقيقة 18 أمام حرس الحدود بكأس مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز يوسف أوباما الهدف الأول لفريق الزمالك فى مرمى حرس الحدود فى الدقيقة 18 من عمر المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب ستاد السويس في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي ومحمد عبد السلام ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى

خط الوسط : محمود عبد العزيز وإسلام جابر

خط الهجوم : حسام أشرف ويوسف أوباما وحمدى علاء وسيف الدين الجزيرى.

فيما جاء تشكيل حرس الحدود :

حراسة المرمى : محمد فوزى

خط الدفاع : خالد سامى – مؤمن عوض – محمد عبد الله – محمود عبده

خط الوسط : احمد القطاوى – وليد عادل – غريب ياسر – حسن يوسف

خط الهجوم : احمد حسنى – محمد عيد

مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم، هي المواجهة السابعة فى تاريخ الفريقين بمسابقة كأس مصر، حيث التقى الفريقين من قبل فى الكأس 6 مرات، وفاز الزمالك بكافة المواجهات السابقة، وسجل لاعبو الأبيض 12 هدفا فى مرمى الحرس، بينما تلقت شباكهم 3 أهداف.















































































































































