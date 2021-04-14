شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج بديل أكرم توفيق فى تشكيل الأهلي أمام النصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى فريق الأهلي تغييرا اضطراريا بنزول أليو ديانج بدلا من أكرم توفيق في الدقيقة 12 من عمر المباراة بعد إصابة الأخير في الكتف وعدم قدرته على استكمال المباراة التي تجمعهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي استعدادًا لمواجهة فريق النصر فى المباراة التي تجمعهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة اليوم كتالي: علي لطفي في حراسة المرمى، أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير، أحمد نبيل كوكا في الدفاع، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، وليد سليمان، مروان محسن، صلاح محسن في الهجوم.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: محمود كهربا، محمد شريف، بدر بانون، أليو ديانج، أفشة، والتر بواليا، مصطفى شوبير، محمد حسام ميدو، عبد الرحمن أشرف.

ويتكون تشكيل النصر من: أحمد جمال في حراسة المرمى، أحمد سعيد أوكا وحسن حسين مراد وأسامة الليبي وأحمد داهش في الدفاع، أحمد خليل كالوشا وادهم حامد ومحمد عبدالناصر أوشا وأحمد حسين في الوسط، بابا إبراهيم وأحمد الصعيدي في الهجوم.