شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق يسجل هدف تقدم بيراميدز على المقاصة بعد 5 دقائق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد فاروق لاعب فريق بيراميدز هدف التقدم لفريقه فى شباك مصر المقاصة، بالدقيقة 5 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد الدفاع الجوى في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - عمر جابر، خط الوسط: نبيل دونجا - إسلام عيسى - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - محمد فاروق، خط الهجوم: جون أنطوي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عبد الرحمن أيمن - طارق طه - محمود حمادة - محمود صابر - إيريك تراوري - دييجو رولان - دودو الجباس.

فيما يضم تشكيل المقاصة كلاً من حراسة المرمى: محمود حمدي، الدفاع: فارس طارق وأحمد مودي وأحمد صبيحة محمد دسوقي، خط الوسط: سعيد الونش وهشام محمد وعماد فتحي وعبدالله مجدي، الهجوم: صلاح عاشور وباسم مرسي.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأسامة العزب ومصطفى شبيطة وأحمد متعب وعاصم سعيد وباولن فوافي وأحمد عادل "ميسي" ومفتاح طقطق وأحمد أمين أوفا.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في سبعة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً وما زال لديه مباراتان مؤجلتان بخلاف لقاء اليوم، فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 25 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وخسر خمسة مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً وما زال لديه مباراتان مؤجلتان.