شكرا لقرائتكم خبر عن حسن يوسف يتقدم لـ حرس الحدود فى مرمى الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز حسن يوسف الهدف الأول لفريق حرس الحدود في مرمي الزمالك في الدقيقة 9 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب استاد السويس في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمد عبد السلام ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: محمود عبد العزيز وإسلام جابر.

خط الهجوم: حسام أشرف ويوسف أوباما وحمدى علاء وسيف الدين الجزيرى.

فيما جاء تشكيل حرس الحدود:

حراسة المرمى : محمد فوزى.

خط الدفاع : خالد سامى – مؤمن عوض – محمد عبد الله – محمود عبده.

خط الوسط : احمد القطاوى – وليد عادل – غريب ياسر – حسن يوسف.

خط الهجوم : احمد حسنى – محمد عيد.

مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم هي المواجهة السابعة فى تاريخ الفريقين بمسابقة كأس مصر، حيث التقى الفريقان من قبل فى الكأس 6 مرات، وفاز الزمالك بكافة المواجهات السابقة، وسجل لاعبو الأبيض 12 هدفا فى مرمى الحرس، بينما تلقت شباكهم 3 أهداف.















































































































































