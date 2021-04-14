نقل لاعب الأهلي للمستشفى بعد إصابته بمباراة النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

توجه أكرم توفيق لاعب وسط النادي الأهلي، للمستشفى بعد خروجه مصاباً من مباراة الأهلي والنصر بكأس مصر.

وغادر أكرم توفيق مباراة الأهلي والنصر بدور الـ32 لكأس مصر، بعد إصابة في اليد.

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن أكرم توفيق وقبل نهاية شوط المباراة الأول، توجه للمستشفى بصحبة أحد أفراد الجهاز الطبي.

ومن المقرر أن تحدد الأشعة حجم إصابة أكرم توفيق.

وانطلق أكرم توفيق واستلم تمريرة من طاهر محمد طاهر، ليصطدم بمدافع النصر ويسقط أرضاً في الدقيقة 7.

واشتكى أكرم توفيق من إصابة في اليد، ولم يستطع إكمال المباراة، وشارك أليو ديانج بدلاً منه في الدقيقة 12.