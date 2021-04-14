مباشر.. الزمالك 2-1 حرس الحدود.. علاء يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

زوار يلاكورة الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وحرس الحدود، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويلتقي الفائز من مباراة الزمالك وحرس الحدود، فريق الإسماعيلي في دور الـ16 من البطولة.

ويتكون تشكيل الزمالك من: محمد أبو جبل، حمزة المثلوثي، وحسام عبدالمجيد، ومحمود علاء، ومحمد عبدالشافي، فرجاني ساسي، وإسلام جابر، محمود شيكابالا، ويوسف أوباما، وحميد أحداد، سيف الدين الجزيري.

تفاصيل المباراة

فاجأ نادي حرس الحدود نظيره الزمالك، بهدف مبكر عن طريق حسن يوسف الذي استلم الكرة من خارج منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى أبو جبل حارس الزمالك.

وأشهر حكم اللقاء، بطاقة حمراء مباشرة في وجه أحمد قطاوي لاعب حرس الحدود بعد تدخله على حميد أحداد على حدود منطقة الجزاء، ليُكمل الحرس المباراة بعشرة لاعبين.

وحصل الزمالك على ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء، سددها يوسف أوباما، الذي نجح في تحويل الكرة إلى داخل شباك حارس حرس الحدود.

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