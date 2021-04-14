بالفيديو.. صلاح يهدر هدفًا مؤكدًا لليفربول في ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أهدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، هدفًا مؤكدًا لصالح فريقه في ريال مدريد.

وكاد صلاح يحرز هدفًا لصالح ليفربول في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، بعدما وصلت له تمريرة حريرية من ساديو ماني داخل منطقة الجزاء، وسدد النجم المصري الكرة بقوة، ولكن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد تألق وأبعد الكرة بقدمه عن مرماه.

وكان ليفربول خسر في مباراة ذهاب دور ربع نهائي البطولة الأوروبية، بثلاثة أهداف مقابل هدف في ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

ويحتاج الريدز للفوز على ريال مدريد، بفارق هدفين، من أجل التأهل إلى دور نصف نهائي دوري الأبطال.

وسيلتقي الفائز بين ريال مدريد وليفربول، بفريق تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.