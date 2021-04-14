"حل لجبهة الأهلي اليسري".. من هو أحمد نبيل "كوكا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

شهد تشكيل الأهلي الذي أعلنه مديره الفني الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني لمباراته مساء اليوم الأربعاء، أمام نظيره النصر، تواجد اسمًا ليس مألوفاً على التشكيل وهو أحمد نبيل "كوكا".

ولكن مباراة الأهلي أمام نظيره النصر ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس مصر لا تُعد الأولى لـ "كوكا"، فسبق وأن دفع به موسيماني أمام أبو قير للأسمدة في النسخة الماضية من بطولة الكأس.

ويتواجد "كوكا" في تشكيل الأهلي هذه المرة أمام فريق النصر كظهير أيسر لتعويض الغيابات التي يُعاني منها فريق الأهلي خلال المباراة، للتعرف على تشكيل الأهلي الرسمي للمباراة..اضغط هنا

ونستعرض في السطور التالية 7معلومات قد لا تعرفها عن أحمد نبيل "كوكا":

1- أحمد نبيل عاشور الشهيربـ "كوكا" من مواليد 4-7 - 2001 .

2- يشغل عاشور مركز الوسط المدافع والظهير الأيسر ويلعب بقدمه اليسرى.

3- يبلغ طوله 174 سم ووزنه 70 كجم.

4- انضم للنادي الأهلي وهو في السابعة من عمره حيث لعب لأكاديمية النادي .

5- لفت انتباه عبد النبي عاشور مدير أكايديمة الأهلي ليتم تصعيده لفرق النادي ثم تدرج حتى وصل لفريق الشباب.

6- انضم إلى منتخب الشباب الذي يقود ربيع ياسين.

7- تم ترشيحه للسويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي لتصعيده للفريق الأول.