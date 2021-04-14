دقيقة بدقيقة.. الأهلي 1-1 النصر.. الصعيدي يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابة - هادي المدني:

زوار الخليج 365 تابعوا معنا مباراة الأهلي أمام النصر التي تقام ضمن مرحلة دور الـ32 من كأس مصر في التاسعة والنصف مساء على ستاد الأسكندرية.

ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز على النصر خلال هذه المباراة من أجل الصعود لدور الـ16 في حملة الدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي، فيما يحاول فريق الدرجة الثاني تحقيق المفاجأة بإقصاء حامل اللقب.

أحداث المباراة

حصل الأهلي على فرصة مبكرة بالدقيقة الثالثة بعدما تبادل طاهر محمد طاهر التمرير مع وليد سليمان ليواجه الحارس ويسدد كرة خرجت لضربة ركنية.

وسقط أكرم توفيق على أرض الملعب في الدقيقة السادسة من عمر المباراة بكرة مشتركة، وطلب دخول الجهاز الطبي لتأثر بآلام في الكوع.

وشارك أليو ديانج بدلًا من أكرم توفيق في الدقيقة 12 من عمر المباراة، بعدما طلب الجهاز الطبي عدم عودة لاعب المنتخب الأولمبي لأرض الملعب من جديد.

وكاد صلاح محسن أن يتقدم للأهلي من هجمة سريعة لعبها مروان محسن إلى صلاح محسن ليسددها في الزاوية البعيدة أرضية بالدقيقة 20 لكنها مرت بجوار القائم.

وأهدر الأهلي فرصة مركبة في الدقيقة 22 بداية من صلاح محسن الذي سدد ارتدت من الحارس ثم ذهبت إلى ناصر ماهر الذي سدد وارتدت من الدفاع.

وعاد الأهلي لتهديد النصر من جديد في الدقيقة 36 من عمر المباراة، بعدما لعب وليد سليمان كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس حولها إلى ضربة ركنية.

وحصل الأهلي على فرصة مع الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول من أجل التقدم، عن طريق ركلة ثابتة وتولى وليد سليمان التنفيذ ولعبها خلف الحائط ليستقبلها سعد سمير بتمريرة رأسية لكن الدفاع أبعدها.

وتقدم وليد سليمان لصالح الأهلي في الدقيقة 47+3 بعد عرضية لعبها مروان محسن ارتدت من الدفاع أمام اللاعب المخضرم الذي سددها مباشرة في الشباك.

تعادل أحمد الصعيدي لصالح النصر في الدقيقة 54 من عمر المباراة بعدما لعب أحمد داش الكرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر ليستقبلها الصعيدي في شباك علي لطفي.

وسنحت فرصة التقدم من جديد في الدقيقة 62 من عمر المباراة عن طريق رامي ربيعة الذي سدد رأسية تجاه المرمى لكن حسن حسين لاعب النصر أبعدها من أمام خط المرمى.

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