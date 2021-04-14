"تغييرات بالجملة ووجه جديد".. تشكيل الأهلي أمام النصر في الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني المدي الفني للأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة النصر في دور الـ32 من كأس مصر التي تقام اليوم الأربعاء على ستاد الجيش ببرج العرب (الأسكندرية).

وتشهد انطلاقة الأهلي في حملة الدفاع عن اللقب الذي حققه النسخة الماضية محاولة من أجل التأهل في غياب عدد كبير من نجومه الأساسيين، على رأسهم، محمد الشناوي، علي معلول، وحمدي فتحي لأسباب تتعلق بالإيقاف والإصابة.

يعتمد موسيماني على تغييرات عديدة في صفوف الفريق بداية من علي لطفي في حراسة المرمى، وسعد سمير بجانب ربيعة في قلب الدفاع، والدفع بأحمد نبيل كوكا في مركز المدافع الأيسر.

وجاء تشكيل الأهلي كما يلي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، سعد سمير، أحمد نبيل "كوكا".

خط الوسط: أكرم توفيق، ناصر ماهر، وليد سليمان، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: مروان محسن، صلاح محسن.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: محمود عبدالمنعم "كهربا"، محمد شريف، بدر بانون، أليو ديانج، أفشة، والتر بواليا، مصطفى شوبير، محمد حسام ميدو، عبد الرحمن أشرف.