عبدالشافي أساسيا في تشكيل الزمالك أمام الحرس بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود، في دور الـ32 من كأس مصر.

ودفع كارتيرون، بمحمد عبدالشافي أساسيا من بداية المباراة، فيما تواجد محمود عبدالعزيز على مقاعد البدلاء بعد عودته من إصابة طويلة.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حمزة المثلوثي، وحسام عبدالمجيد، ومحمود علاء، ومحمد عبدالشافي

الوسط: فرجاني ساسي، وإسلام جابر

وسط الهجوم: محمود شيكابالا، ويوسف أوباما، وحميد أحداد

الهجوم: سيف الدين الجزيري

وعلى مقاعد البدلاء: محمد عواد، ومحمد عبدالسلام، وأحمد أبو الفتوح، وحازم إمام، ومحمود عبدالعزيز، ومروان حمدي، وحسام أشرف، ويوسف أسامة، وحمدي علاء.