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جماهير ليفربول تعتدي على حافلة ريال مدريد (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قام بعض من جماهير المنتمية لفريق بالاعتداء على حافلة فريق أثناء توجه بعثة الفريق الملكي لملعب "الآنفيلد".

ومن المقرر أن يستضيف ليفربول خصمه ريال مدريد في إطار إياب دور الثمانية من مسابقة .

وبحسب تقارير صحفية بريطانية، مساء الأربعاء، فإن بعض من جماهير ليفربول قامت بالاعتداء على حافلة ريال مدريد قبل مباراة الفريقين مساء اليوم.

ومن المقرر أن تشهد مباراة ليفربول وريال مدريد غياب الجماهير نظرًا لجائحة فيروس (كوفيد 19).

وكان لقاء الذهاب والذي أقيم الأسبوع الماضي انتهى لصالح ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح ليفربول حيث جاء هدف "الريدز" عن طريق محمد صلاح.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتاج للفوز بهدفين دون رد من أجل الوصول لدور قبل النهائي، في المقابل يكفي للريال الخروج بنتيجة التعادل السلبي للتأهل للدور التالي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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