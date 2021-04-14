جماهير ليفربول تعتدي على حافلة ريال مدريد (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قام بعض من جماهير المنتمية لفريق ليفربول بالاعتداء على حافلة فريق ريال مدريد أثناء توجه بعثة الفريق الملكي لملعب "الآنفيلد".

ومن المقرر أن يستضيف ليفربول خصمه ريال مدريد في إطار إياب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب تقارير صحفية بريطانية، مساء الأربعاء، فإن بعض من جماهير ليفربول قامت بالاعتداء على حافلة ريال مدريد قبل مباراة الفريقين مساء اليوم.

ومن المقرر أن تشهد مباراة ليفربول وريال مدريد غياب الجماهير نظرًا لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وكان لقاء الذهاب والذي أقيم الأسبوع الماضي انتهى لصالح ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح ليفربول حيث جاء هدف "الريدز" عن طريق محمد صلاح.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتاج للفوز بهدفين دون رد من أجل الوصول لدور قبل النهائي، في المقابل يكفي للريال الخروج بنتيجة التعادل السلبي للتأهل للدور التالي.