شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول وريال مدريد مباشر .. محمد صلاح يهدر الهدف الأول في شباك كورتوا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ ليفربول اللقاء في شوطه الأول بحماس كبير في محاولة من لاعبيه من تقليص الفارق الذي صنعه ريال مدريد خلال لقاء الذهاب الأسبوع الماضي بفوزه بثلاثية مقابل هدف سجله محمد صلاح.

وعند الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول أضاع فرصة هدف مؤكد بعدما صنع ساديو ماني تمريرة عرضية للنجم المصري الذي سددها من لمسة واحدة وتصدى له كرتوا ببراعة.

وواصل ليفربول ضغط عالي في أول خمس دقائق من عمر الشوط الأول عن طريق محمد صلاح والجناح الأيسر بقيادة ساديو ماني وبرتسون، وفشل ريال مدريد الفريق الضيف من تشكيل أي خطورة على مرمى أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.

وبدأ ريال مدريد العودة بشكل نسبي عند الدقيقة التاسعة بتسديدة قوية من خارج المنطة للنجم الكراوتي لوكا مودريتش الذي سدد الكرة وتصدى لها أحد مدافعين ليفربول أبعدها لركلة ركنية.

وسدد ميلنر كرة قوية عند الدقيقية العاشرة من الشوط الأول بعدما استلم التمريرة الحريرية من محمد صلاح وسددها النجم الإنجليزي بقوة أعلى مرمى الريال ولكن براعة كرتوا أبعدت الكرة في نهاية المطاف لركلة ركنية.

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح التشكيلة الرسمية الذي يخوض بها لقاء ريال مدريد في جولة الإياب لدوري ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا والذي خسر الفريق الإنجليزي بثلاثية مقابل هدف خلال مباراة الذهاب الثلاثاء الماضي والتى أقيمت على أرض معلب النادي الملكي.

أليسون بيكر في حراسة المرمى

ترينت - فيليس - كاباك - ربرتسون

فابينو - فينالدوم - ملينر

ساديو ماني - جوتا - محمد صلاح