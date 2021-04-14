شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: الأهلي يعاني منذ 10 سنوات في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مباريات الكأس، لا تحمل أي مفاجآت في مصر.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «استاد المصري اليوم» :«في الدول المتقدمة والدوريات الأوروبية، تكون مباريات الكأس مليئة بالمفاجآت، ولكن لا نرى أي مفاجآت في الكأس في مصر».

وأضاف: «لاعبو النصر سيخوضون مباراة الأهلي من أجل الشهرة، اللاعب يرغب في الظهور بأفضل مستوى له خاصة أنه يواجه أفضل لاعبين في مصر».

وأشار: «النادي الأهلي يعاني في آخر 10 سنوات في مسابقة كأس مصر، حيث كانت الأفضلية لنادي الزمالك في الفوز بالبطولة».

ويلتقي الأهلي مع النصر القاهري، مساء الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ٣٢ من مسابقة كأس مصر.