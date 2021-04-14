شكرا لقرائتكم خبر عن محرز ودى بروين فى مواجهة رويس وهالاند بمواجهة المان سيتى ودورتموند بدورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه بوروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسم مانشستر سيتي، لقاء الذهاب على ملعب الاتحاد الأسبوع الماضي بنتيجة 2-1، وسجل ثنائية السماوي، كيفين دي بروين وفيل فودين، بينما أحرز ماركو رويس، هدف دورتموند.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

إديرسون - والكر - دياز - ستونز - زينشينكو - رودريجو - جوندوجان - دي بروين - محرز - بيرناردو - فودين.

فيما جاء تشكيل دورتموند كالآتي:

هيتز - جيريرو - هوميلز - أكانجي - موري - تشان - داوود - بيلينجهام - كناوف - رويس - هالاند.