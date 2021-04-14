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محرز ودى بروين فى مواجهة رويس وهالاند بمواجهة المان سيتى ودورتموند بدورى الأبطال

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه بوروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء، في إياب ربع نهائي .
وحسم مانشستر سيتي، لقاء الذهاب على ملعب الاتحاد الأسبوع الماضي بنتيجة 2-1، وسجل ثنائية السماوي، كيفين دي بروين وفيل فودين، بينما أحرز ماركو رويس، هدف دورتموند.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
إديرسون - والكر - دياز - ستونز - زينشينكو - رودريجو - جوندوجان - دي بروين - محرز - بيرناردو - فودين.

فيما جاء تشكيل دورتموند كالآتي:
هيتز - جيريرو - هوميلز - أكانجي - موري - تشان - داوود - بيلينجهام - كناوف - رويس - هالاند.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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