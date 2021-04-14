شكرا لقرائتكم خبر عن عودة وليد سليمان وناصر ماهر لتشكيل الأهلى أمام النصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه ضد النصر في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء ضمن دور الـ 32 ببطولة كأس مصر والتي تقام على استاد الإسكندرية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

على لطفي في حراسة المرمى

أحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وسعد سمير وأحمد نبيل كوكا في الدفاع

ناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووليد سليمان في الوسط

مروان محسن وصلاح محسن في الهجوم

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير حارس مرمي ومحمود كهربا ومحمد سريع وبدر بانون واليو ديانج ومحمد مجدي قفشة ووالتر بواليا ومحمد حسام ميدو وعبدالرحمن أشرف.