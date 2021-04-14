شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يعاينون أرضية استاد السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على معاينة أرضية استاد الجيش في السويس، عقب وصول الفريق إلى الملعب، وذلك قبل مواجهة حرس الحدود في دور الـ 32 بكأس مصر.

ويواجه الزمالك فريق الحدود في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب استاد الجيش في السويس استعدادا لمواجهة حرس الحدود في دور الـ ٣٢ من وبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الزمالك والحدود في تمام التاسعة والنصف مساء.