شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي يقود هجوم المقاصة أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد عظيمة المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة تشكيل فريقه لمباراة بيراميدز، المقرر انطلاقها في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ 16 للدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: فارس طارق وأحمد مودي وأحمد صبيحة محمد دسوقي

خط الوسط: سعيد الونش وهشام محمد وعماد فتحي وعبدالله مجدي

الهجوم: صلاح عاشور وباسم مرسي

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأسامة العزب ومصطفى شبيطة وأحمد متعب وعاصم سعيد وباولن فوافي وأحمد عادل «ميسي» ومفتاح طقطق وأحمد أمين أوفا.