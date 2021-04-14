اخبار الرياضه

باسم مرسي يقود هجوم المقاصة أمام بيراميدز

0 نشر
بليغ أبو عايد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي يقود هجوم المقاصة أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد عظيمة المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة تشكيل فريقه لمباراة بيراميدز، المقرر انطلاقها في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ 16 للدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: فارس طارق وأحمد مودي وأحمد صبيحة محمد دسوقي

خط الوسط: سعيد الونش وهشام محمد وعماد فتحي وعبدالله مجدي

الهجوم: صلاح عاشور وباسم مرسي

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأسامة العزب ومصطفى شبيطة وأحمد متعب وعاصم سعيد وباولن فوافي وأحمد عادل «» ومفتاح طقطق وأحمد أمين أوفا.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا