شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعاين أرضية ملعب الإسكندرية قبل مواجهة النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد الإسكندرية، استعدادا لمواجهة النصر التي تنطلق في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وحرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب فور الوصول إلى الاستاد، كما هو متبع قبل انطلاق مباريات الفريق المحلية والإفريقية.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي استعدادًا لمواجهة فريق النصر في دور الـ32 لبطولة كأس مصر المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة اليوم كتالي: علي لطفي في حراسة المرمى، أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير، أحمد نبيل كوكا في الدفاع، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، وليد سليمان في السوط، مروان محسن، صلاح محسن في الهجوم.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: محمود كهربا، محمد شريف، بدر بانون، أليو ديانج، أفشة، والتر بواليا، مصطفى شوبير، محمد حسام ميدو، عبد الرحمن أشرف.

ودخل الأهلي معسكرا مغلقا أمس الثلاثاء بالإسكندرية، عقب خوض مرانه الأخير بالقاهرة، حيث أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قائمة معسكر مباراة النصر، التي ضمت كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووالتر بواليا ومحمد حسام ميدو وعبد الرحمن أشرف مانو وأحمد نبيل كوكا.