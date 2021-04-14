شكرا لقرائتكم خبر عن الصعيدي وبابا يقودان هجوم النصر ضد الأهلي بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عيد المدير الفني لفريق النصر تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي والتي ستجمعهما على استاد الإسكندرية ضكمن منافسات في دور الـ32 لبطولة كأس مصر. ويتكون تشكيل النصر من: أحمد جمال في حراسة المرمى وأحمد سعيد اوكا وحسن حسين مراد وأسامة الليبي واحمد داهش في الدفاع أحمد خليل كالوشا وادهم حامد ومحمد عبدالناصر اوشا وأحمد حسين في الوسط بابا ابراهيم وأحمد الصعيدي في الهجوم البدلاء : عمرو شعبان حارس مرمي وعمرو محمد وريمون مانجا وميدو العطار وحسام جلال وحسام اشرف وابراهيم صلاح وجودة ايمن ومحمود حسونه. ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم ساحة: محمد عباس قابيل. حكم مساعد أول: عادل ماهر حكم مساعد ثاني: صالح محمد عفيفي حكم رابع: محمود حسيب.