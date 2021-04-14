صلاح ومروان يقودان هجوم الأهلي أمام النصر.. وناصر وكوكا أساسيين

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه ضد النصر في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء ضمن دور الـ 32 ببطولة كأس مصر والتي تقام علي استاد الإسكندرية .

وجاء تشكيل الاهلي كالتالي

علي لطفي في حراسة المرمى

أحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وسعد سمير واحمد نبيل كوكا في الدفاع

ناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووليد سليمان في الوسط

مروان محسن وصلاح محسن في الهجوم

ويجلي على مقاعد البدلاء : مصطفي شوبير حارس مرمي ومحمود كهربا ومحمد سريع وبدر بنون واليوم ديانج ومحمد مجدي افشه وولنر بواليا ومحمد حسام ميدو وعبد الرحمن اشرف.

ويخوض الأهلي مباراة اليوم بدون عدد كبير من لاعبيه لأساب مختلفة، يأتي في مقدمتهم محمد الشناوي وحسين الشحات للإيقاف، وياسر إبراهيم ومحمد هاني وجونيور أجاي وحمدي فتحي للإصابة كما يتواصل غياب على معلول للإصابة أيضا، وازدادت مُعاناة الأهلي خلال الساعات الماضية بعد إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا.

ورغم فارق الخبرات والإمكانيات إلا أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تحدث مع لاعبيه طوال الأيام الماضية عن ضرورة أحترام الخصم وعدم الاستهانة به، وشدد لهم على ضرورة التركيز في المباراة منذ بدايتها من أجل الفوز والصعود والهروب من مفاجأت بطولة الكأس.

كما يرغب المدير الفني في تجهيز بعض اللاعبين خلال مباراة اليوم لمواجهة الزمالك المرتقبة، يأتي فى مقدمتهم أحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وأكرم توفيق ورامي ربيعة، حيث من المتوقع أن يعتمد موسيماني على هؤلاء اللاعبين في القمة المرتقبة والتى ستشهد غيابات كثيرة للإصابة.

وطالب موسيماني لاعبيه باحترام المنافس وعدم الاستهانة به بدعوى أنه يلعب في دوري القسم الثاني وأكد لهم أن كرة القدم لا تعترف إلابالعطاء والإجتهاد في الملعب لذا عليهم التركيز منذ بداية المباراة وحتى صافرة النهاية.

في المقابل حرص سيد عيد المدير الفني للنصر على توجيه تعليماته للاعبين بضرورة تقديم أداء جيد أمام بطل مصر وأفريقيا.، وأكد سيد عيد أن النصر سيخوض لقاء الأهلي بهدف تقديم أداء جيد للمتعة وتقديم صورة مشرفة لنادي النصر مشيرًا إلي أن لاعبيه يقدمون أداء قويا أمام الفرق الكبيرة.