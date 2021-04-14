شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى وعاشور فى هجوم المقاصة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن محمد عظيمة المدير الفنى لفريق مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز فى المباراة التى ستجمعهما فى التاسعة والنصف مساء، على استاد الدفاع الجوى في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل المقاصة كلاً من..

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: فارس طارق وأحمد مودي وأحمد صبيحة محمد دسوقي

خط الوسط: سعيد الونش وهشام محمد وعماد فتحي وعبدالله مجدي

الهجوم: صلاح عاشور وباسم مرسي

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأسامة العزب ومصطفى شبيطة وأحمد متعب وعاصم سعيد وباولن فوافي وأحمد عادل "ميسي" ومفتاح طقطق وأحمد أمين أوفا.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في سبعة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين بخلاف لقاء اليوم ، فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 25 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وخسر خمسة مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.