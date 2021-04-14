شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري وأحداد يقودان هجوم الزمالك أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة حرس الحدود المقرر انطلاقها في التاسعة والنصف من مساء اليوم علي ملعب ستاد السويس في دور الـ ٣٢ من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

في خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، حسام عبد المجيد ومحمد عبد الشافي.

في خط الوسط : فرجاني ساسي، إسلام جابر، يوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا

في خط الهجوم : حميد أحداد وسيف الدين الجزيرى.

وحرص لاعبو الزمالك على معاينة أرضية استاد السويس، عقب وصول الفريق إلى الملعب.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك محاضرة للاعبي الفريق، قبل التوجه لملعب المباراة ، وجاءت محاضرة كارتيرون للاعبي الزمالك عقب تناولهم وجبة الإفطار في ثاني أيام شهر رمضان في فندق إقامتهم بالسويس، وذلك لشرح خطة وتشكيل المباراة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الزمالك والحدود في تمام التاسعة والنصف مساء بالدور الـ32 لكأس مصر.