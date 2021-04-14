شكرا لقرائتكم خبر عن أنطوى يقود هجوم بيراميدز فى مواجهة مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله لمواجهة المقاصة فى المباراة التى ستجمعهما فى التاسعة والنصف مساء، على استاد الدفاع الجوى في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - عمر جابر

خط الوسط: نبيل دونجا - إسلام عيسى - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - محمد فاروق

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عبد الرحمن أيمن - طارق طه - محمود حمادة - محمود صابر - إيريك تراوري - دييجو رولان - دودو الجباس.