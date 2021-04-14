شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يصلون استاد السويس استعدادا لمواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب ستاد السويس استعدادا لمواجهة حرس الحدود في دور الـ ٣٢ من بطولة كأس مصر، المقرر انطلاقها في التاسعة والنصف من مساء اليوم.

وحرص لاعبو الزمالك على معاينة أرضية استاد السويس، عقب وصول الفريق إلى الملعب.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك محاضرة للاعبي الفريق، قبل التوجه لملعب المباراة ، وجاءت محاضرة كارتيرون للاعبي الزمالك عقب تناولهم وجبة الإفطار في ثاني أيام شهر رمضان في فندق إقامتهم بالسويس، وذلك لشرح خطة وتشكيل مباراة حرس الحدود.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الزمالك والحدود في تمام التاسعة والنصف مساء بالدور الـ32 لكأس مصر.