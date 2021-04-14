شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الشباب مواليد 99 الفاصلة بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مسابقات المراحل السنية والناشئين بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة الأهلي والزمالك مواليد 1999، الفاصلة لتحديد بطل الدوري بعد تساوى الفريقين في النقاط.

وحدثت بين قطبى الكرة المصرية في قطاع الشباب ولتحديد بطل دوري الجمهورية (مواليد 99)، أزمة بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم باستكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 1999 و 2001 في مرحلتها الثانية من دور واحد مع قرار استئناف بطولات الناشئين أول ابريل الحالي تماشيا مع قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوى فريقين فى عدد النقاط ، وفى السطور التالية نلقى الضوء على كواليس هذه الازمة.

الأهلي فاز على الزمالك أمس، الأحد، بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي أُقيم بفرع الاهلي بمدينة نصر وبعد المباراة إشتعلت الأزمة بسبب تحديد من يفوز بلقب دوري الشباب مواليد 99.

الأزمة بدأت عندما تمت إقامة دوري 99 من 3 مجموعات ليصعد أول 3 فرق، وكان هناك إتفاق على إقامة دوري من دورين للفرق الـ9 المتأهلة، لكن اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة قررت الإكتفاء بدوري من دور واحد ولم تعدل اللائحة واكتفت بلائحة أول الموسم والتي كانت تنص على أنه في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة.

يعتمد الأهلي أنه بطل الدوري بعد فوزه على الزمالك فى المواجهات المباشرة بعد التساوى فى النقاط، في المقابل الزمالك اعتبر نفسه فائزاً لأن المواجهات المباشرة لا يعتد بها إلا في إقامة مباراتين بين نفس الفريقين ذهابا وإيابا، وهو ما لم يحدث وعليه اعتبر الزمالك نفسه فائزاً ببطولة الدوري.

واحتفل الأهلي والزمالك بالفوز بلقب الدوري، حيث بدأ الأمر عندما احتفل لاعبو الفريق الأبيض بعد نهاية المباراة بالتتويج ، وبعدها طالب الجهاز الفني للأهلي لاعبيه بالاحتفال باللقب، اعتقادًا منهم بأن الفريق الأحمر حسمه بالمواجهات المباشرة والتي يتفوق فيها على الزمالك.

وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة فاصلة بين القطبين يوم 20 أبريل الجاري لتحديد بطل دوري الجمهورية لتسود حالة من الترقب حول هذه المباراة التى بدأت تخطف الأنظار.