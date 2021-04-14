شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى: نفسى أرجع الأهلى تانى وفرحت بهدف أفشة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رمضان صبحى صانع العاب فريق بيراميدز قائلا " نفسى أرجع ألعب فى النادى الأهلى تانى بموافقة نادى بيراميدز ومفتقد لجماهير الفريق الأحمر ".

وأوضح رمضان صبحى خلال تصريحات تليفزيونية أن الثنائى شريف إكرامى و عبد الله السعيد زملائه فى بيراميدز من أكثر الأشخاص فرحا بسبب المقالب التى يظهر بها خلال شهر رمضان وأنه يستمر دائما بتشجيع فريق الاهلى .

وأشار مضان صبحى قائلا " "فرحت بهدف أفشة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، ومفتقد جمهور الأهلي".

وأنتقل رمضان صبحى الى فريق بيراميدز منذ بداية الموسم الجارى من فريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي والأهلي السابق لمدة 3 سنوات .

ومن جانب أخر يستضيف فريق بيراميدز نظيره مصر المقاصة في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوى في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السماوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الرجاء المغربى ذهاباً بهدفين دون رد وبثلاثية دون رد في الإياب بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في سبعة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً ومازال لديه مباراتان مؤجلتين بخلاف لقاء اليوم، فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 25 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وخسر خمسة مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ومازال لديه مباراتان مؤجلتان.