شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل اجتماع اتحاد الكرة وناديي الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل الاجتماع المقرر مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة التي تدير الزمالك، نظرا لظروف طارئة.

ووجهت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، الدعوة لكل من محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، واللواء عماد عبد العزيز رئيس نادى الزمالك للاجتماع فى مقر اتحاد كرة القدم.

وحسب بيان رسمى من اتحاد الكرة يهدف الاجتماع لتنقية الأجواء والتأكيد على العلاقات الطيبة التى تجمع الاتحاد والناديين الكبيرين.

وتحدث أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة المصرى عن أزمة مباراة الأهلى والزمالك فى مسابقة مواليد 99، قائلا: "مسابقة 99 انتهت، وكان من المفترض ألا تقام مرة أخرى من الموسم الماضى، لأنها ليست مهمة بالنسبة لنا، ودورى 2003 الأهم علشان كأس العالم".

وأضاف مجاهد، في تصريحات تليفزيونية: "من أول ما تولينا المهمة قررنا أن جميع المسابقات ستقام من دور واحد عدا بطولات الجمهورية، بعد ما تفاقمت أعداد الكورونا، وقررنا أن نكمل المرحلة الثانية لـ99 و2001، هم مالهمش مسابقات تاني في الفترة الجاية فحرام يقعدوا الفترة دي كلها بدون لعب، قلنا نكمل المسابقة من دور واحد على أن تُستكمل مسابقتا مواليد 2003 و2006 كما بدأت من دورين".

وتابع: "اللائحة اللى كانت منشورة في نوفمبر تفيد أن البطولة هتبقى بالمواجهات المباشرة، وقررنا استكمالها من دور واحد وقررنا نغير النظام، فتقرر النهاردة أنه بعد تساوي الفريقين في النقاط هيتلعب ماتش فاصل".