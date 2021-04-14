الامارات | الوحدة يدشن "رحلته الآسيوية" بهزيمة مفاجئة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يدشن "رحلته الآسيوية" بهزيمة مفاجئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر الوحدة أولى مبارياته في دوري أبطال آسيا اليوم، أمام بيروزي الإيراني بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما على استاد بانديت جواهر لال نهرو الهندية، لحساب المجموعة الخامسة من البطولة. وسجل قائد بيروزي، سيد جلال هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40.

وقدم الوحدة أداءً مميزاً على مدار شوطي المباراة، وكان ندا قوياً للفريق الإيراني، اذ نجح لاعبوه أن يسيطروا على إيقاع اللقاء من خلال التنظيم الجيد خاصة في وسط الميدان، فاغلقوا كافة المنافذ التي من الممكن أن يصل لها بيروزي، لمرمى الحارس راشد علي. وضيع مهاجم الوحدة ماتافز العديد من الفرص المحققة، كما عاب على لاعبي الوحدة التسرع.

ووقع دفاع العنابي في المحظور، عندما مر اميد عاليشاه من جهة اليسار وهيأ الكرة إلى سيد جلال، الذي سدد بدوره من خارج الصندوق وفشلت محاولات الحارس في التصدي لها لينتهي الشوط الأول عند تلك النتيجة. واحتج لاعبو الوحدة في الدقيقة 90 للمطالبة بضربة جزاء، إثر تعرض لاعبه عمر خريبين للعرقلة من قبل المدافع حسين كنعاني، ولكن من دون جدوى.

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