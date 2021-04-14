شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول وريال مدريد بث مباشر .. بنزيما يقود هجوم الملكي أمام الريدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد التشكيلة الرسمية الذي يخوض بها لقاء ليفربول في جولة الإياب لدوري ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي خسر الفريق الإنجليزي بثلاثية مقابل هدف خلال مباراة الذهاب الثلاثاء الماضي والتى أقيمت على أرض معلب النادي الملكي.

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: ميليتاو - ناتشو - ميندي

الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش - فالفيردي

الهجوم: أسينسيو - بنزيما - فينيسيوس

وكان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح قد أعلن تشكيله الرسمي والذي جاء على النحو التالي:

أليسون بيكر في حراسة المرمى

ترينت - فيليس - كاباك - ربرتسون

فابينو - فينالدوم - ملينر

ساديو ماني - جوتا - محمد صلاح