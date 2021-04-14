شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول وريال مدريد مباشر .. محمد صلاح يقود هجوم الريدز أمام الملكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ليفربول وريال مدريد مباشر

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح التشكيلة الرسمية الذي يخوض بها لقاء ريال مدريد في جولة الإياب لدوري ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا والذي خسر الفريق الإنجليزي بثلاثية مقابل هدف خلال مباراة الذهاب الثلاثاء الماضي والتى أقيمت على أرض معلب النادي الملكي.

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