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ليفربول وريال مدريد مباشر .. محمد صلاح يقود هجوم الريدز أمام الملكي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ليفربول وريال مدريد مباشر

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح التشكيلة الرسمية الذي يخوض بها لقاء في جولة الإياب لدوري ربع النهائي لبطولة والذي خسر الفريق الإنجليزي بثلاثية مقابل هدف خلال مباراة الذهاب الثلاثاء الماضي والتى أقيمت على أرض معلب النادي الملكي.

أليسون بيكر في حراسة المرمى

ترينت - فيليس - كاباك - ربرتسون

فابينو - فينالدوم - ملينر

ساديو ماني - جوتا - محمد صلاح

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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