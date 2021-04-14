شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل اجتماع انحاد الكرة مع رئيسي الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تأجيل الاجتماع المقرر مع محمود الخطيب واللواء عماد عبد العزيز رئيسي ناديي الأهلي والزمالك نظراً لظروف طارئة.

كان المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قد وجهالدعوة لكل من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واللواء عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك للاجتماع في مقر اتحاد كرة القدم في الثانية عشرة ظهر بعد غد الخميس لتنقية الأجواء والتأكيد على العلاقات الطيبة التي تجمع الاتحاد و الناديين الكبيرين.