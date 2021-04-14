شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يثير الجدل حول إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار مصطفى محمد، مهاجم فريق الكرة بنادي الزمالك، المُعار لصفوف نادي جالاتا سراي التركي، جدلاً واسعًا خلال الدقائق الأخيرة.
وكتب مصطفى محمد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:«كورونا إيجابي» .
وعاد مصطفى محمد بعدها بدقائق لحذف التغريدة مما أثار الجدل بين أنصار وعشاق اللاعب .
وانضم مصطفى محمد لصفوف جالاتا سراي التركي في يناير الماضي معارًا من الزمالك .
ونفى اللاعب في وقت سابق ما تردد عن اصابته بفيروس كورنا عقب نهاية معسكر منتخب مصر في مارس المنصرم .
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