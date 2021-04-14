شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يثير الجدل حول إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار مصطفى محمد، مهاجم فريق الكرة بنادي الزمالك، المُعار لصفوف نادي جالاتا سراي التركي، جدلاً واسعًا خلال الدقائق الأخيرة.

وكتب مصطفى محمد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:«كورونا إيجابي» .

وعاد مصطفى محمد بعدها بدقائق لحذف التغريدة مما أثار الجدل بين أنصار وعشاق اللاعب .

وانضم مصطفى محمد لصفوف جالاتا سراي التركي في يناير الماضي معارًا من الزمالك .

ونفى اللاعب في وقت سابق ما تردد عن اصابته بفيروس كورنا عقب نهاية معسكر منتخب مصر في مارس المنصرم .