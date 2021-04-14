شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي: ثنائي بيراميدز هو الأكثر فرحًا بـ«مقلب» رامز جلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رمضان صبحي، نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، أن زميليه عبدالله السعيد وشريف إكرامي سيكونا الأكثر سعادةً بالمقلب الذي تعرض له خلال حلقة الفنان رامز جلال في برنامج «رامز عقله طار».

وقال صبحي:«السعيد وإكرامي ثنائي بيراميدز سيفرحان بهذا المقلب بكل تأكيد».

وكان رمضان صبحي قد أعرب عن تمنيه العودة لصفوف الأهلي مُبدياً انتمائه حتى الآن للنادي الأحمر رغم الرحيل عن صفوفه.