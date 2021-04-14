شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي: أعشق الأهلي وأتمنى العودة لصفوفه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رمضان صبحي، نجم فريق الكرة بنادي بيراميدز، أنه لازال ينتمي للنادي الأهلي ويشجعه.

ورد رمضان صبحي على رامز جلال خلال برنامج المقالب «رامز عقله طار» :«طبعاً لسة أهلاوي أكيد وحياة إبني زين».

وأكمل: «أتمنى العودة من جديد للنادي الأهلي بشرط أن أحصل على موافقة من إدارة بيراميدز».

ورحل رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز عقب نهاية إعارته لصفوف الأهلي ورفض مفاوضات النادي الأحمر معه.