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رمضان صبحي: أعشق الأهلي وأتمنى العودة لصفوفه

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رمضان صبحي، نجم فريق الكرة بنادي بيراميدز، أنه لازال ينتمي للنادي الأهلي ويشجعه.

ورد رمضان صبحي على رامز جلال خلال برنامج المقالب «رامز عقله طار» :«طبعاً لسة أهلاوي أكيد وحياة إبني زين».

وأكمل: «أتمنى العودة من جديد للنادي الأهلي بشرط أن أحصل على موافقة من إدارة بيراميدز».

ورحل رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز عقب نهاية إعارته لصفوف الأهلي ورفض مفاوضات النادي الأحمر معه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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