شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يطالب بمعاقبة الأهلي بسبب «ميسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الإعلامي أحمد شوبير، على الأنباء المتداولة بشأن حصول النادي الأهلي على توقيع إبراهيم عادل «ميسي»، لاعب فريق بيراميدز، رغم ارتباطه بعقد مع النادي السماوي لمدة 5 مواسم.

وأكد «شوبير» على ضرورة توقيع عقوبات على النادي الأهلي حال ثبوت حصوله على توقيع إبراهيم عادل دون إذن إدارة ناديه، لا سيما وأن اللاعب عقده ممتد مع النادي السماوي حتى موسم 2024 – 2025.

وأوضح أن نادي بيراميدز حال امتلاك صور من توقيع اللاعب على عقد مع النادي الأهلي أن يقدمها إلى اتحاد الكرة لتوقيع عقوبات على القلعة الحمراء واللاعب نظرًا لارتباط اللاعب بعقد مع ناديه وأن رحيله لا يمكن أن يحدث إلا عبر بوابة النادي السماوي.

وطلب “شوبير” من إدارة النادي الأهلي اصدار بيان رسمي للرد على تلك الأنباء وتوضيح موقفه بشأن ما تردد عن حصوله على توقيع لاعب بيراميدز.