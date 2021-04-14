شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يستهدف التعاقد مع ميتى فى الميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تقرير صحفى إيطالى أن نادى ميلان حسم شراءه لأحد اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق للموسم القادم.

ووفقًا لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، الإيطالية، فإن ميلان قرر تفعيل بند الشراء في عقد الفرنسى سواليهو ميتى، لاعب وسط تورينو المعار إلى الروسونيرى.

وكان ميتى انضم إلى ميلان في يناير الماضى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر نظير 500 ألف يورو، مع أحقية الشراء مقابل 8 ملايين يورو.

وشارك ميتى في 14 مباراة مع تورينو بالدورى الإيطالى هذا الموسم، بينما مثل ميلان في 11 مباراة بنفس المسابقة.

وأحزر ميتى 3 أهداف خلال مسيرته مع تورينو، التي وصلت إلى 94 مباراة، بينما لم يسجل أي هدف حتى الآن بقميص الروسونيرى.