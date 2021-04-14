شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال ساخرًا من رمضان صبحي: «شايف إللي بيسيب الأهلي ‏بيجراله إيه؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر الفنان رامز جلال من رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، خلال برنامج المقالب «رامز عقله طار» على شاشة إم بي سي مصر.

وقال رامز تعليقًا على الطاقم الذي يرتديه رمضان صبحي: «إيه اللي انت لابسه دة.. شايف اللى بيسيب الأهلي بيجراله إيه».

وأضاف: «رمضان صبحي جتته نحست من سخرية جماهير الأهلي منه».

وأكمل: «لا تقول جمهوري كان زمان لديك جمهور يا رمضان حالياً لا».